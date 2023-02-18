Pablo Bennevendo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pablo Bennevendo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pablo Bennevendo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pablo Bennevendo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pablo Bennevendo 3 Ocak 2000 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Pablo Bennevendo Peña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pablo Bennevendo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Pablo Bennevendo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pablo Bennevendo'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pablo Bennevendo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pablo Bennevendo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pablo Bennevendo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pablo Bennevendo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında UNAM Pumas U20

1 Temmuz 2021 yılında Pumas Tabasco

1 Ocak 2023 yılında UNAM Pumas

Pablo Bennevendo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pablo Bennevendo şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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