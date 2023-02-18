Nicolas Freire kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Freire Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nicolas Freire adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nicolas Freire Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nicolas Freire 18 Şubat 1994 tarihinde Santa Lucía şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arjantin,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolás Omar Freire şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nicolas Freire Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EliteSportsManagement yapmaktadır. Nicolas Freire, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Nicolas Freire'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nicolas Freire Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nicofreire23/

Nicolas Freire Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nicolas Freire isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Nicolas Freire Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nicolas Freire futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Argentinos Jrs.

30 Ağu 2017 yılında CA Torque

31 Ağu 2017 yılında PEC Zwolle

30 Haziran 2018 yılında CA Torque

16 Temmuz 2018 yılında Palmeiras

18 Ocak 2019 yılında CA Torque

19 Ocak 2019 yılında LDU Quito

30 Haziran 2019 yılında CA Torque

1 Temmuz 2019 yılında UNAM Pumas

Nicolas Freire Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nicolas Freire şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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