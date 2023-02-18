Arturo Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arturo Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arturo Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arturo Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arturo Ortiz 25 Ağu 1992 tarihinde Monterrey şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Arturo Ortiz Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arturo Ortiz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VS Sinergia yapmaktadır. Arturo Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 17 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Arturo Ortiz'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arturo Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arturo Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Arturo Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arturo Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Rayados A

1 Temmuz 2007 yılında Unión

30 Haziran 2008 yılında Rayados A

1 Temmuz 2008 yılında Celaya

30 Haziran 2010 yılında Monterrey II

1 Temmuz 2011 yılında Coras de Tepic

30 Haziran 2012 yılında Monterrey II

1 Temmuz 2012 yılında León

30 Haziran 2014 yılında Monterrey II

1 Temmuz 2014 yılında León

1 Ocak 2015 yılında Min. Zacatecas

31 Aralık 2016 yılında León

1 Ocak 2017 yılında Leones Negros

30 Haziran 2017 yılında León

1 Temmuz 2017 yılında Min. Zacatecas

1 Ocak 2018 yılında Correcaminos

1 Temmuz 2019 yılında Leones Negros

1 Temmuz 2021 yılında Pumas Tabasco

17 Ağu 2021 yılında UNAM Pumas

Arturo Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arturo Ortiz şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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