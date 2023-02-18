Jonathan Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Sanchez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Sanchez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Sanchez 13 Mart 1994 tarihinde Ciudad Valles şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Jonathan Alejandro Sánchez Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Sanchez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jonathan Sanchez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Sanchez'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jonathan Sanchez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Sanchez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Sanchez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Sanchez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında América Coapa

1 Ocak 2013 yılında CF América U20

1 Ocak 2015 yılında Murciélagos

30 Haziran 2015 yılında CF América U20

1 Temmuz 2015 yılında América Premier

1 Ocak 2016 yılında Oaxaca

30 Haziran 2017 yılında América Premier

1 Temmuz 2017 yılında Cimarrones

1 Ocak 2018 yılında Venados FC

1 Temmuz 2020 yılında Atlante

1 Ocak 2023 yılında UNAM Pumas

Jonathan Sanchez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Sanchez şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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