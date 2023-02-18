Diogo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diogo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Diogo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Diogo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Diogo 4 Aralık 1996 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Diogo de Oliveira Barbosa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Diogo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Diogo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Diogo'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Diogo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/diogodob

http://www.instagram.com/diogooliveira.dob/

Diogo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Diogo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Diogo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Diogo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2020 yılında Plaza Colonia

24 Eylül 2021 yılında UNAM Pumas

31 Mayıs 2022 yılında Plaza Colonia

1 Temmuz 2022 yılında UNAM Pumas

30 Haziran 2023 yılında Plaza Colonia

Diogo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Diogo şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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