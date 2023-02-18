Julio Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julio Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julio Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julio Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julio Gonzalez 23 Nisan 1991 tarihinde Acapulco de Juárez şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Meksika,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Julio José González Vela Alvizu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julio Gonzalez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julio Gonzalez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Julio Gonzalez'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Julio Gonzalez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Juliogv32

Julio Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julio Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Julio Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julio Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2017 yılında Tampico Madero

30 Haziran 2018 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2018 yılında Tampico Madero

1 Ocak 2019 yılında Tiburones Rojos

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

12 Ekim 2019 yılında CD Praviano

1 Ocak 2020 yılında UNAM Pumas

Julio Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julio Gonzalez şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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