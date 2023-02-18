Jose Galindo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Galindo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Galindo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Galindo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Galindo 13 Ocak 1998 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da José Ricardo Galindo Gutiérrez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Galindo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EliteSportsManagement yapmaktadır. Jose Galindo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Galindo'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jose Galindo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Galindo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jose Galindo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Galindo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında UNAM II

1 Temmuz 2020 yılında UNAM Pumas

1 Ocak 2021 yılında Pumas Tabasco

1 Temmuz 2022 yılında UNAM Pumas

Jose Galindo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Galindo şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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