Bruno Schmutz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bruno Schmutz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bruno Schmutz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bruno Schmutz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bruno Schmutz 20 Eylül 2002 tarihinde Zulia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Bruno Schmutz Rivas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bruno Schmutz Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bruno Schmutz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bruno Schmutz'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bruno Schmutz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bruno Schmutz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bruno Schmutz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bruno Schmutz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Atlante

1 Temmuz 2021 yılında Correcaminos

1 Temmuz 2022 yılında UNAM Pumas U20

1 Ocak 2023 yılında Pumas Tabasco

31 Ocak 2023 yılında UNAM Pumas

Bruno Schmutz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bruno Schmutz şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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