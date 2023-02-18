Marco Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marco Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marco Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marco Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marco Garcia 17 Ocak 2000 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Marco Antonio García Robledo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marco Garcia Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Onze Sports yapmaktadır. Marco Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marco Garcia'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marco Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marco Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marco Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marco Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında UNAM Pumas U20

1 Ocak 2021 yılında Pumas Tabasco

1 Temmuz 2022 yılında UNAM Pumas

Marco Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marco Garcia şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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