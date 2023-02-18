Juan Dinenno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Dinenno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Dinenno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Dinenno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Dinenno 28 Ağu 1994 tarihinde Rosario şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Juan Ignacio Dinenno de Cara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Dinenno Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Juan Dinenno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 21 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Juan Dinenno'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Juan Dinenno Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Juandinenno

http://www.instagram.com/juandinenno/

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Juan Dinenno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Dinenno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Dinenno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Dinenno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Racing Club

11 Temmuz 2014 yılında CA Temperley

31 Aralık 2015 yılında Racing Club

1 Ocak 2016 yılında Aldosivi

21 Aralık 2016 yılında Racing Club

24 Ocak 2017 yılında Dep. Cuenca

31 Aralık 2017 yılında Racing Club

14 Şubat 2018 yılında Barcelona SC

31 Aralık 2018 yılında Racing Club

10 Ocak 2019 yılında Deportivo Cali

31 Aralık 2019 yılında Racing Club

1 Ocak 2020 yılında Deportivo Cali

21 Ocak 2020 yılında UNAM Pumas

Juan Dinenno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Dinenno şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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