Edgar Alaffita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edgar Alaffita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edgar Alaffita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edgar Alaffita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edgar Alaffita 18 Ekim 1996 tarihinde Poza Rica şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Edgar Jahir Alaffita García şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edgar Alaffita Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Edgar Alaffita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edgar Alaffita'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edgar Alaffita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edgar Alaffita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edgar Alaffita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edgar Alaffita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında San Luis

1 Temmuz 2014 yılında Necaxa

30 Haziran 2016 yılında San Luis

1 Temmuz 2016 yılında Lobos BUAP

1 Temmuz 2017 yılında Necaxa

1 Ocak 2018 yılında Oaxaca

1 Ağu 2020 yılında Atlante

1 Temmuz 2021 yılında Pumas Tabasco

1 Ocak 2023 yılında UNAM Pumas

Edgar Alaffita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edgar Alaffita şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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