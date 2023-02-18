Higor Meritao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Higor Meritao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Higor Meritao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Higor Meritao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Higor Meritao 23 Haziran 1994 tarihinde Monte Alto şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Higor Meritão şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Higor Meritao Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NG Soccer yapmaktadır. Higor Meritao, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Higor Meritao'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Higor Meritao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Higor Meritao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Higor Meritao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Higor Meritao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Nisan 2019 yılında Botafogo-SP

5 Aralık 2019 yılında Ferroviária

10 Ağu 2020 yılında Paraná

31 Ocak 2021 yılında Ferroviária

1 Temmuz 2021 yılında UNAM Pumas

30 Haziran 2022 yılında Ferroviária

1 Temmuz 2022 yılında UNAM Pumas

Higor Meritao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Higor Meritao şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.