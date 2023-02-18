Jorge Ruvalcaba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jorge Ruvalcaba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jorge Ruvalcaba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jorge Ruvalcaba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jorge Ruvalcaba 23 Temmuz 2001 tarihinde Rialto, California şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Meksika,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Jorge Antonio Ruvalcaba Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jorge Ruvalcaba Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jorge Ruvalcaba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jorge Ruvalcaba'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jorge Ruvalcaba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jorge Ruvalcaba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jorge Ruvalcaba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jorge Ruvalcaba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2020 yılında CSUSB Coyotes

1 Temmuz 2021 yılında UNAM Pumas U20

1 Temmuz 2022 yılında UNAM Pumas

Jorge Ruvalcaba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jorge Ruvalcaba şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jorge Ruvalcaba Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Colton High School

Meksika U21 takımında 17 numaralı formasıyla 30 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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