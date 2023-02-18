Eduardo Salvio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Salvio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Eduardo Salvio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Eduardo Salvio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Eduardo Salvio 13 Temmuz 1990 tarihinde Avellaneda şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Eduardo Antonio Salvio şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Eduardo Salvio Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Augustin Jimenez yapmaktadır. Eduardo Salvio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Eduardo Salvio'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Eduardo Salvio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/totosalvio8

http://www.instagram.com/totosalvio/?hl=it

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/totosalvio8

Eduardo Salvio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Eduardo Salvio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Eduardo Salvio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Eduardo Salvio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Lanús

11 Ocak 2010 yılında Atlético Madrid

19 Ağu 2010 yılında Benfica

30 Haziran 2011 yılında Atlético Madrid

31 Temmuz 2012 yılında Benfica

18 Temmuz 2019 yılında Boca Juniors

4 Temmuz 2022 yılında UNAM Pumas

Eduardo Salvio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Eduardo Salvio şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Eduardo Salvio Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 18 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.