Sebastian Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Sosa 19 Ağu 1986 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Sebastián Sosa Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Sosa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Sebastian Sosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Sosa'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Sosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sebauruguayo1

http://www.instagram.com/sebauruguayo1

Sebastian Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sebastian Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Peñarol

1 Ocak 2008 yılında Central

31 Aralık 2008 yılında Peñarol

5 Ağu 2011 yılında Boca Juniors

16 Temmuz 2012 yılında Vélez Sarsfield

21 Temmuz 2015 yılında Pachuca

27 Ocak 2016 yılında Rosario Central

31 Aralık 2016 yılında Pachuca

3 Ocak 2017 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2017 yılında Pachuca

1 Temmuz 2017 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán FC

2 Ekim 2020 yılında Independiente

31 Aralık 2021 yılında Mazatlán FC

18 Ocak 2022 yılında Independiente

1 Ocak 2023 yılında UNAM Pumas

Sebastian Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Sosa şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Sosa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Uruguay takımında 12 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

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