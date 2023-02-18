Sebastian Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sebastian Sosa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sebastian Sosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Sosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Sosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Sosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Sosa 19 Ağu 1986 tarihinde Montevideo şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Uruguay,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Sebastián Sosa Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Sosa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Sebastian Sosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sebastian Sosa'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sebastian Sosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sebauruguayo1

http://www.instagram.com/sebauruguayo1

Sebastian Sosaboyu ve yaşı kaç

Sebastian Sosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Sosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sebastian Sosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Sosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Peñarol

1 Ocak 2008 yılında Central

31 Aralık 2008 yılında Peñarol

5 Ağu 2011 yılında Boca Juniors

16 Temmuz 2012 yılında Vélez Sarsfield

21 Temmuz 2015 yılında Pachuca

27 Ocak 2016 yılında Rosario Central

31 Aralık 2016 yılında Pachuca

3 Ocak 2017 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2017 yılında Pachuca

1 Temmuz 2017 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán FC

2 Ekim 2020 yılında Independiente

31 Aralık 2021 yılında Mazatlán FC

18 Ocak 2022 yılında Independiente

1 Ocak 2023 yılında UNAM Pumas

Sebastian Sosa kimdir

Sebastian Sosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Sosa şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Sebastian Sosa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay takımında 12 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U20 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Uruguay U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 24 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sebastian Sosa nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Angel Robles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Robles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Robles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Robles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Barri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Barri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Barri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Barri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guillermo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guillermo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Petar Brlek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Brlek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Petar Brlek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Brlek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!