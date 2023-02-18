Cesar Huerta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Huerta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Huerta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Huerta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Huerta 3 Aralık 2000 tarihinde Guadalajara şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da César Saúl Huerta Valera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Huerta Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Sports/Manfredi Caleca yapmaktadır. Cesar Huerta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UNAM Pumas futbol takımında oynamaktadır. UNAM Pumas takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cesar Huerta'nin UNAM Pumas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesar Huerta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Huerta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cesar Huerta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Huerta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Guadalajara U20

1 Ocak 2019 yılında Zacatepec

30 Haziran 2019 yılında Guadalajara U20

1 Temmuz 2019 yılında Chivas

4 Ocak 2020 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2020 yılında Chivas

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán FC

31 Aralık 2020 yılında Chivas

1 Temmuz 2022 yılında UNAM Pumas

Cesar Huerta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Huerta şuan UNAM Pumas takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Cesar Huerta Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Meksika U17 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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