Adrien Saussez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrien Saussez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrien Saussez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrien Saussez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrien Saussez 25 Ağu 1991 tarihinde Mons şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrien Saussez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Solution Business yapmaktadır. Adrien Saussez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına 9 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Adrien Saussez'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrien Saussez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrien Saussez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrien Saussez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrien Saussez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında RAEC Mons

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

2 Ocak 2016 yılında AFC Tubize

1 Temmuz 2016 yılında Union SG

1 Temmuz 2020 yılında Union SG U21

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

9 Kasım 2021 yılında Francs Borains

Adrien Saussez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrien Saussez şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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