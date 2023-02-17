Victor Routier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Routier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Routier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Routier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Routier 11 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Routier Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Routier, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Victor Routier'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Routier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Routier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Victor Routier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Routier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Standard U21

5 Ocak 2023 yılında Francs Borains

30 Haziran 2023 yılında SL16 FC

Victor Routier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Routier şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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