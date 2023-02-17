Sada Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sada Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sada Diallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sada Diallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sada Diallo 22 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sada Diallo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sada Diallo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sada Diallo'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sada Diallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sada Diallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sada Diallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sada Diallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında RWDM U21

1 Temmuz 2022 yılında RWDM

1 Ocak 2023 yılında Francs Borains

30 Haziran 2023 yılında RWDM

Sada Diallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sada Diallo şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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