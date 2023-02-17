Hedy Chaabi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hedy Chaabi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hedy Chaabi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hedy Chaabi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hedy Chaabi 31 Ekim 1995 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hedy Chaabi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hedy Chaabi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına 14 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Hedy Chaabi'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Hedy Chaabi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Hedy Chaabi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Hedy Chaabi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hedy Chaabi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AS Saint-Priest

1 Temmuz 2014 yılında Troyes B

1 Temmuz 2015 yılında AS Saint-Priest

19 Ağu 2016 yılında Francs Borains

28 Ağu 2020 yılında Rot-Weiß Erfurt

14 Ocak 2022 yılında Francs Borains

Hedy Chaabi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hedy Chaabi şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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