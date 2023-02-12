Agustin Sandona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Sandona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Agustin Sandona adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Agustin Sandona Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Agustin Sandona 1 Mayıs 1993 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Agustin Sandona Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PANDA SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Agustin Sandona, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Agustin Sandona'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Agustin Sandona Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Agustin Sandona isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Agustin Sandona Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Agustin Sandona futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CA Unión II

1 Ocak 2016 yılında CA Unión

23 Ağu 2017 yılında Patronato

13 Temmuz 2019 yılında Club Blooming

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ekim 2020 yılında San Martín (T)

16 Ocak 2022 yılında Guillermo Brown

17 Ocak 2023 yılında CA San Telmo

Agustin Sandona Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Agustin Sandona şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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