Gaston Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Diaz 13 Mart 1988 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Ricardo Gastón Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Diaz Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaston Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Mitre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Mitre takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Gaston Diaz'nin Club Atlético Mitre ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gaston Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gaston Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2008 yılında Vélez Sarsfield

1 Ocak 2012 yılında Lanús

31 Aralık 2012 yılında Vélez Sarsfield

4 Temmuz 2013 yılında Gimnasia

8 Temmuz 2014 yılında Racing Club

30 Haziran 2015 yılında Gimnasia

1 Temmuz 2015 yılında Racing Club

3 Ağu 2017 yılında Vélez Sarsfield

1 Temmuz 2019 yılında CA Colón

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

23 Şubat 2021 yılında All Boys

1 Temmuz 2021 yılında CD Olimpia

2 Şubat 2022 yılında CA Mitre

Gaston Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Diaz şuan Club Atlético Mitre takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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