Ramiro Luna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramiro Luna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramiro Luna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramiro Luna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramiro Luna 21 Temmuz 1995 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Ramiro Braian Luna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramiro Luna Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramiro Luna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Ramiro Luna'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ramiro Luna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramiro Luna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ramiro Luna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramiro Luna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ferrocarril Midland

14 Eylül 2020 yılında Arsenal Sarandí

31 Aralık 2021 yılında Ferrocarril Midland

12 Ocak 2022 yılında CA San Telmo

31 Aralık 2023 yılında Ferrocarril Midland

Ramiro Luna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramiro Luna şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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