Cristian Marcial kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cristian Marcial Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cristian Marcial adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cristian Marcial Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cristian Marcial 10 Ocak 1996 tarihinde Quilmes şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Cristian Alejandro Marcial şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cristian Marcial Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cristian Marcial, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético San Telmo futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético San Telmo takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cristian Marcial'nin Club Atlético San Telmo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Cristian Marcial Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cristian Marcial isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cristian Marcial Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cristian Marcial futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Racing Club II

18 Ağu 2018 yılında Fénix de Pilar

30 Haziran 2019 yılında Racing Club II

15 Ağu 2019 yılında Platense

31 Aralık 2021 yılında Racing Club II

4 Ocak 2022 yılında All Boys

31 Aralık 2022 yılında Racing Club II

3 Ocak 2023 yılında CA San Telmo

31 Aralık 2023 yılında Racing Club II

Cristian Marcial Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cristian Marcial şuan Club Atlético San Telmo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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