Aiden Mcgeady kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aiden Mcgeady Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aiden Mcgeady kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aiden Mcgeady ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aiden Mcgeady kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aiden Mcgeady Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aiden Mcgeady

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aiden Mcgeady adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aiden Mcgeady Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aiden Mcgeady 4 Nisan 1986 tarihinde Denny şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İrlanda,İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aiden John McGeady şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aiden Mcgeady Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Aiden Mcgeady, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aiden Mcgeady'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Aiden Mcgeadyboyu ve yaşı kaç

Aiden Mcgeady Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aiden Mcgeady isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aiden Mcgeady Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aiden Mcgeady futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Celtic

1 Ağu 2010 yılında Spartak Moskova

11 Ocak 2014 yılında Everton

1 Şubat 2016 yılında Sheff Wed

31 Mayıs 2016 yılında Everton

31 Ağu 2016 yılında Preston

31 Mayıs 2017 yılında Everton

13 Temmuz 2017 yılında Sunderland

31 Ocak 2020 yılında Charlton Ath

31 Temmuz 2020 yılında Sunderland

1 Temmuz 2022 yılında Hibernian FC

Aiden Mcgeady kimdir

Aiden Mcgeady Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aiden Mcgeady şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Queen's Park FC (2000-2001), Celtic Glasgow (2001-2004)

Aiden Mcgeady Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda takımında 7 numaralı formasıyla 2 Haziran 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 92 maçta 5 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aiden Mcgeady nereli

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