Paul Hanlon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Hanlon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paul Hanlon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paul Hanlon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paul Hanlon 20 Ocak 1990 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paul Hanlon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paul Hanlon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 1 Temmuz 2008 tarihinde katılmıştır. Paul Hanlon'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Paul Hanlon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paul Hanlon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paul Hanlon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paul Hanlon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Hibernian FC U20

1 Temmuz 2008 yılında Hibernian FC

26 Aralık 2008 yılında St. Johnstone

25 Ocak 2009 yılında Hibernian FC

Paul Hanlon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paul Hanlon şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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