Elie Youan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elie Youan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Elie Youan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Elie Youan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Elie Youan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elie Youan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elie Youan

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elie Youan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elie Youan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elie Youan 7 Nisan 1999 tarihinde Nantes şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thody Élie Youan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elie Youan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H2C Sport Consulting yapmaktadır. Elie Youan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elie Youan'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Elie Youan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/e.youan/

Elie Youanboyu ve yaşı kaç

Elie Youan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elie Youan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Elie Youan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elie Youan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Nantes B

1 Temmuz 2019 yılında FC Nantes

11 Eylül 2020 yılında FC St. Gallen

30 Haziran 2021 yılında FC Nantes

1 Temmuz 2021 yılında FC St. Gallen

31 Ocak 2022 yılında KV Mechelen

30 Haziran 2022 yılında FC St. Gallen

1 Temmuz 2022 yılında Hibernian FC

31 Mayıs 2023 yılında FC St. Gallen

Elie Youan kimdir

Elie Youan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elie Youan şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Nantes (2006-2017)

Elie Youan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Elie Youan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Connor Barron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Barron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Connor Barron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Barron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dante Polvara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dante Polvara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dante Polvara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dante Polvara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ylber Ramadani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ylber Ramadani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ylber Ramadani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ylber Ramadani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Graeme Shinnie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Graeme Shinnie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Graeme Shinnie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Graeme Shinnie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Ciampichetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Ciampichetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?