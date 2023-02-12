Elie Youan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elie Youan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Elie Youan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Elie Youan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Elie Youan 7 Nisan 1999 tarihinde Nantes şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa,Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Thody Élie Youan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Elie Youan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H2C Sport Consulting yapmaktadır. Elie Youan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Elie Youan'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Elie Youan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/e.youan/

Elie Youan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Elie Youan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Elie Youan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Elie Youan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Nantes B

1 Temmuz 2019 yılında FC Nantes

11 Eylül 2020 yılında FC St. Gallen

30 Haziran 2021 yılında FC Nantes

1 Temmuz 2021 yılında FC St. Gallen

31 Ocak 2022 yılında KV Mechelen

30 Haziran 2022 yılında FC St. Gallen

1 Temmuz 2022 yılında Hibernian FC

31 Mayıs 2023 yılında FC St. Gallen

Elie Youan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Elie Youan şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Elie Youan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Nantes (2006-2017)

Fransa U19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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