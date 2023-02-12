Josh Campbell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Campbell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Campbell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Campbell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Campbell 6 Mayıs 2000 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Campbell Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Consilium Sports Group yapmaktadır. Josh Campbell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Josh Campbell'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Josh Campbell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Josh Campbell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Josh Campbell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Campbell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hibernian FC U20

1 Temmuz 2018 yılında Hibernian B

1 Ocak 2019 yılında Airdrieonians

5 Mayıs 2019 yılında Hibernian B

23 Ağu 2019 yılında Arbroath

6 Ocak 2020 yılında Hibernian B

17 Eylül 2020 yılında Edinburgh City

21 Mayıs 2021 yılında Hibernian B

1 Temmuz 2021 yılında Hibernian FC

Josh Campbell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Campbell şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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