Chris Cadden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Cadden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Cadden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Cadden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Cadden 19 Eylül 1996 tarihinde Bellshill şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Christopher Cadden şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Cadden Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Scotland yapmaktadır. Chris Cadden, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Chris Cadden'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Chris Cadden Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Chris Cadden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chris Cadden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Cadden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Motherwell FC U20

6 Mart 2015 yılında Albion Rovers

5 Mayıs 2015 yılında Motherwell FC U20

1 Ocak 2016 yılında Motherwell FC

23 Temmuz 2019 yılında Columbus Crew

24 Temmuz 2019 yılında Oxford United

2 Ocak 2020 yılında Columbus Crew

15 Ocak 2021 yılında Hibernian FC

Chris Cadden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Cadden şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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