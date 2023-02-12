Will Fish kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Fish Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will Fish adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Will Fish Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Will Fish 17 Şubat 2003 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. Aslen İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Will Fish Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Will Fish, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Will Fish'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Will Fish Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_wfish/

Will Fish Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Will Fish isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Will Fish Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Will Fish futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Man Utd U18

1 Temmuz 2020 yılında Man Utd U23

30 Temmuz 2021 yılında Stockport

7 Ocak 2022 yılında Man Utd U23

1 Eylül 2022 yılında Hibernian FC

31 Mayıs 2023 yılında Man Utd U21

Will Fish Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Will Fish şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Will Fish Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İngiltere U18 takımında 5 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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