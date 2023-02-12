Ewan Henderson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ewan Henderson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ewan Henderson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ewan Henderson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ewan Henderson 27 Mart 2000 tarihinde Edinburgh şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ewan Henderson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TPSportManagement yapmaktadır. Ewan Henderson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ewan Henderson'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Ewan Henderson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ewan Henderson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ewan Henderson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ewan Henderson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Celtic U20

1 Temmuz 2018 yılında Celtic Glasgow

2 Eylül 2019 yılında Ross County

24 Ocak 2020 yılında Celtic Glasgow

1 Temmuz 2020 yılında Celtic

26 Mart 2021 yılında Dunfermline A.

9 Mayıs 2021 yılında Celtic

6 Ocak 2022 yılında Hibernian FC

31 Mayıs 2022 yılında Celtic

1 Temmuz 2022 yılında Hibernian FC

Ewan Henderson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ewan Henderson şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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