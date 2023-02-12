Mykola Kukharevych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykola Kukharevych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mykola Kukharevych kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mykola Kukharevych ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mykola Kukharevych kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykola Kukharevych Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mykola Kukharevych

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykola Kukharevych adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykola Kukharevych Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykola Kukharevych 1 Temmuz 2001 tarihinde Udrytsk, Rivne Oblast şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Ukrayna uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Кухаревич Микола Ігорович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykola Kukharevych Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Mykola Kukharevych, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Mykola Kukharevych'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Mykola Kukharevych Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kolia_kuharevich/

Mykola Kukharevychboyu ve yaşı kaç

Mykola Kukharevych Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mykola Kukharevych isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Mykola Kukharevych Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykola Kukharevych futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Volyn Lutsk U19

13 Şubat 2020 yılında Rukh Lviv

16 Temmuz 2021 yılında Troyes

31 Ağu 2021 yılında OH Leuven

31 Ağu 2022 yılında Troyes

1 Eylül 2022 yılında Hibernian FC

31 Mayıs 2023 yılında Troyes

Mykola Kukharevych kimdir

Mykola Kukharevych Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykola Kukharevych şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Mykola Kukharevych Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

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Mykola Kukharevych nereli

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