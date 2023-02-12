Jake Doyle Hayes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Doyle Hayes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jake Doyle Hayes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jake Doyle Hayes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jake Doyle Hayes 30 Aralık 1998 tarihinde Ballyjamesduff şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İrlanda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jake Billy Doyle-Hayes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jake Doyle Hayes Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jake Doyle Hayes, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jake Doyle Hayes'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Jake Doyle Hayes Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jake Doyle Hayes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jake Doyle Hayes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jake Doyle Hayes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Aston Villa U18

1 Temmuz 2016 yılında Aston Villa U23

31 Ocak 2019 yılında Cambridge Utd.

31 Mayıs 2019 yılında Aston Villa U23

1 Ağu 2019 yılında Cheltenham

30 Haziran 2020 yılında Aston Villa U23

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

3 Kasım 2020 yılında St. Mirren

1 Temmuz 2021 yılında Hibernian FC

Jake Doyle Hayes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jake Doyle Hayes şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jake Doyle Hayes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cavan-Monaghan (-2014), Aston Villa (2014-2017)

İrlanda U17 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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