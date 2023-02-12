Marijan Cabraja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marijan Cabraja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marijan Cabraja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marijan Cabraja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Marijan Cabraja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marijan Cabraja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marijan Cabraja

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marijan Cabraja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marijan Cabraja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marijan Cabraja 25 Şubat 1997 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Hırvatistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marijan Čabraja şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marijan Cabraja Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miroslav Bicanic yapmaktadır. Marijan Cabraja, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marijan Cabraja'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Marijan Cabraja Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/explore/tags/marijancabraja/

Marijan Cabrajaboyu ve yaşı kaç

Marijan Cabraja Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marijan Cabraja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marijan Cabraja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marijan Cabraja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2010 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2012 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb II

1 Ağu 2018 yılında HNK Gorica

1 Şubat 2021 yılında Dinamo Zagreb

29 Temmuz 2021 yılında Ferencváros

14 Şubat 2022 yılında Dinamo Zagreb

15 Şubat 2022 yılında NK Olimpija

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Zagreb

13 Temmuz 2022 yılında Hibernian FC

Marijan Cabraja kimdir

Marijan Cabraja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marijan Cabraja şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Marijan Cabraja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marijan Cabraja nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son Haberler
Matty Kennedy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matty Kennedy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matty Kennedy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matty Kennedy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrik Myslovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Myslovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Patrik Myslovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Patrik Myslovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonny Hayes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonny Hayes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jonny Hayes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonny Hayes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Connor Barron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Barron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Connor Barron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Barron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joel Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Villagra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Villagra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Ciampichetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Flavio Ciampichetti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Flavio Ciampichetti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?