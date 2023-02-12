Marijan Cabraja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marijan Cabraja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marijan Cabraja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marijan Cabraja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marijan Cabraja 25 Şubat 1997 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Hırvatistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Marijan Čabraja şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marijan Cabraja Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miroslav Bicanic yapmaktadır. Marijan Cabraja, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marijan Cabraja'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Marijan Cabraja Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/explore/tags/marijancabraja/

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Marijan Cabraja Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Marijan Cabraja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marijan Cabraja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marijan Cabraja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Eylül 2010 yılında Din. Zagreb Jgd

1 Temmuz 2012 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2014 yılında Din. Zagreb U19

1 Temmuz 2016 yılında Din. Zagreb II

1 Ağu 2018 yılında HNK Gorica

1 Şubat 2021 yılında Dinamo Zagreb

29 Temmuz 2021 yılında Ferencváros

14 Şubat 2022 yılında Dinamo Zagreb

15 Şubat 2022 yılında NK Olimpija

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Zagreb

13 Temmuz 2022 yılında Hibernian FC

Marijan Cabraja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marijan Cabraja şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Marijan Cabraja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 25 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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