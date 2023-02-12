Joe Newell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Newell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joe Newell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joe Newell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joe Newell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Newell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Joe Newell

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Newell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Newell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Newell 15 Mart 1993 tarihinde Birmingham şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joseph Peter Newell şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Newell Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Momentum Sports Management yapmaktadır. Joe Newell, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Joe Newell'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Joe Newellboyu ve yaşı kaç

Joe Newell Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joe Newell isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Joe Newell Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Newell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Peterb. U18

1 Temmuz 2010 yılında Peterborough

1 Aralık 2010 yılında St. Albans City

1 Şubat 2011 yılında Peterborough

5 Ağu 2015 yılında Rotherham

1 Temmuz 2019 yılında Hibernian FC

Joe Newell kimdir

Joe Newell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Newell şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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Joe Newell nereli

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