Lewis Miller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Miller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Miller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Miller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Miller 24 Ağu 2000 tarihinde Sydney şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Avustralya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Miller Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. Lewis Miller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Lewis Miller'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Lewis Miller Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lewis Miller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Lewis Miller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Miller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2019 yılında Central Coast

30 Haziran 2022 yılında Macarthur

1 Temmuz 2022 yılında Hibernian FC

Lewis Miller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Miller şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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