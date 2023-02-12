Kevin Nisbet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Nisbet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kevin Nisbet kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kevin Nisbet ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Kevin Nisbet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Nisbet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Nisbet

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kevin Nisbet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kevin Nisbet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kevin Nisbet 8 Mart 1997 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kevin Nisbet Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini QUANIC SPORTS yapmaktadır. Kevin Nisbet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 10 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Kevin Nisbet'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Kevin Nisbetboyu ve yaşı kaç

Kevin Nisbet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kevin Nisbet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kevin Nisbet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kevin Nisbet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Partick Thistle FC U20

27 Şubat 2015 yılında East Stirlingshire FC

5 Mayıs 2015 yılında Partick Thistle FC U20

9 Ağu 2016 yılında Ayr United

15 Ocak 2017 yılında Partick Thistle FC U20

1 Temmuz 2017 yılında Partick Thistle

22 Ocak 2018 yılında Dumbarton FC

14 Mayıs 2018 yılında Partick Thistle

10 Temmuz 2018 yılında Raith Rovers

1 Temmuz 2019 yılında Dunfermline A.

10 Temmuz 2020 yılında Hibernian FC

Kevin Nisbet kimdir

Kevin Nisbet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kevin Nisbet şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Kevin Nisbet Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İskoçya takımında 19 numaralı formasıyla 31 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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Kevin Nisbet nereli

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