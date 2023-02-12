Kyle Magennis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kyle Magennis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kyle Magennis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kyle Magennis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kyle Magennis 26 Ağu 1998 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kyle Magennis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kyle Magennis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Kyle Magennis'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Kyle Magennis Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Kyle Magennis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kyle Magennis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kyle Magennis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında St. Mirren FC U20

1 Temmuz 2016 yılında St. Mirren

5 Ekim 2020 yılında Hibernian FC

Kyle Magennis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kyle Magennis şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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