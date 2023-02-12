Jair Tavares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jair Tavares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jair Tavares kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jair Tavares ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jair Tavares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jair Tavares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jair Tavares

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jair Tavares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jair Tavares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jair Tavares 13 Şubat 2001 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Portekiz,Yeşil Burun Adaları uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jair Veiga Vieira Tavares şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jair Tavares Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jair Tavares, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jair Tavares'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Jair Tavares Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_jair11/

http://www.facebook.com/jair.tavares.3954

Jair Tavaresboyu ve yaşı kaç

Jair Tavares Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jair Tavares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jair Tavares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jair Tavares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2016 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2018 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2019 yılında Benfica A23

1 Temmuz 2020 yılında Benfica B

1 Temmuz 2022 yılında Hibernian FC

Jair Tavares kimdir

Jair Tavares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jair Tavares şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SL Benfica (2010-2020)

Jair Tavares Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz A19 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 11 numaralı formasıyla 4 Aralık 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 3 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 11 numaralı formasıyla 29 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 11 numaralı formasıyla 1 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

Portekiz U15 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Jair Tavares nereli

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