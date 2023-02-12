Lewis Stevenson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lewis Stevenson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Lewis Stevenson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Lewis Stevenson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Lewis Stevenson 5 Ocak 1988 tarihinde Kirkcaldy şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Lewis Stevenson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Lewis Stevenson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 1 Temmuz 2007 tarihinde katılmıştır. Lewis Stevenson'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Lewis Stevenson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Lewis Stevenson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Lewis Stevenson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Lewis Stevenson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Hibernian FC U20

1 Temmuz 2007 yılında Hibernian FC

Lewis Stevenson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Lewis Stevenson şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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