David Marshall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Marshall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak David Marshall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

David Marshall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

David Marshall 5 Mart 1985 tarihinde Glasgow şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı David James Marshall şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

David Marshall Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. David Marshall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. David Marshall'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

David Marshall Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

David Marshall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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David Marshall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

David Marshall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Celtic

17 Ocak 2007 yılında Norwich

7 Mayıs 2007 yılında Celtic

4 Temmuz 2007 yılında Norwich

1 Temmuz 2009 yılında Cardiff

30 Ağu 2016 yılında Hull

8 Temmuz 2019 yılında Wigan

21 Ağu 2020 yılında Derby

11 Ocak 2022 yılında QPR

1 Temmuz 2022 yılında Hibernian FC

David Marshall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

David Marshall şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

David Marshall Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İskoçya takımında 1 numaralı formasıyla 18 Ağu 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 46 maçta 0 gol atmıştır.

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