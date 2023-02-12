Harry Mckirdy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harry Mckirdy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harry Mckirdy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harry Mckirdy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harry Mckirdy 29 Mart 1997 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harry Mckirdy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Management Agency yapmaktadır. Harry Mckirdy, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Harry Mckirdy'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Harry Mckirdy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Harry Mckirdy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harry Mckirdy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harry Mckirdy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Aston Villa U21

31 Ağu 2016 yılında Stevenage

7 Ocak 2017 yılında Aston Villa U23

19 Ocak 2018 yılında Crewe Alexandra

31 Mayıs 2018 yılında Aston Villa U23

31 Ocak 2019 yılında Newport County

31 Mayıs 2019 yılında Aston Villa U23

1 Temmuz 2019 yılında Carlisle United

11 Eylül 2020 yılında Port Vale

4 Ağu 2021 yılında Swindon Town

1 Eylül 2022 yılında Hibernian FC

Harry Mckirdy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harry Mckirdy şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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