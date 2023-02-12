Rocky Bushiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rocky Bushiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rocky Bushiri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rocky Bushiri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rocky Bushiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rocky Bushiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rocky Bushiri

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rocky Bushiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rocky Bushiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rocky Bushiri 30 Kasım 1999 tarihinde Duffel şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Belçika,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rocky Bushiri Kisonga şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rocky Bushiri Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterLex Sport yapmaktadır. Rocky Bushiri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rocky Bushiri'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Rocky Bushiri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rockybsr/

Rocky Bushiriboyu ve yaşı kaç

Rocky Bushiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rocky Bushiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rocky Bushiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rocky Bushiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında KV Oostende

22 Ağu 2018 yılında KAS Eupen

30 Haziran 2019 yılında KV Oostende

8 Temmuz 2019 yılında Norwich

1 Ağu 2019 yılında Blackpool

6 Ocak 2020 yılında Norwich

7 Ocak 2020 yılında VV St. Truiden

30 Haziran 2020 yılında Norwich

1 Temmuz 2020 yılında KV Mechelen

25 Ocak 2021 yılında Norwich

26 Ocak 2021 yılında KAS Eupen

30 Haziran 2021 yılında Norwich

10 Ocak 2022 yılında Hibernian FC

31 Mayıs 2022 yılında Norwich

1 Temmuz 2022 yılında Hibernian FC

Rocky Bushiri kimdir

Rocky Bushiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rocky Bushiri şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Eendracht Mazenzele Opwijk (2009-2014), KV Oostende (2014–2017)

Rocky Bushiri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U21 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U19 takımında 22 numaralı formasıyla 30 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Rocky Bushiri nereli

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