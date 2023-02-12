Martin Boyle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Martin Boyle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Martin Boyle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Martin Boyle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Martin Boyle 25 Nisan 1993 tarihinde Aberdeen şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Avustralya,İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Martin Boyle Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FullNinety yapmaktadır. Martin Boyle, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hibernian FC futbol takımında oynamaktadır. Hibernian FC takımına 7 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Martin Boyle'nin Hibernian FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Martin Boyle Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/MartinBoyle9

http://www.instagram.com/martin_boyle9/

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Martin Boyle Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Martin Boyle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Martin Boyle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Martin Boyle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Montrose U20

1 Temmuz 2010 yılında Montrose

16 Ağu 2012 yılında Dundee FC

25 Ocak 2013 yılında Montrose

5 Mayıs 2013 yılında Dundee FC

3 Ocak 2015 yılında Hibernian FC

20 Mayıs 2015 yılında Dundee FC

1 Temmuz 2015 yılında Hibernian FC

21 Ocak 2022 yılında Al-Faisaly FC

7 Ağu 2022 yılında Hibernian FC

Martin Boyle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Martin Boyle şuan Hibernian FC takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Martin Boyle Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Albion Boys Club

Avustralya takımında 6 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 5 gol atmıştır.

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