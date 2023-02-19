Alejandro Mejia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Mejia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Mejia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Mejia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Mejia 7 Eylül 1996 tarihinde Bogota şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Mejia Cabezas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Mejia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tigres FC futbol takımında oynamaktadır. Tigres FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alejandro Mejia'nin Tigres FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Mejia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Mejia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alejandro Mejia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Mejia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Tigres FC

Alejandro Mejia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Mejia şuan Tigres FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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