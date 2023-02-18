Alejandro Zendejas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alejandro Zendejas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alejandro Zendejas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alejandro Zendejas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alejandro Zendejas 7 Şubat 1998 tarihinde Ciudad Juárez şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Zendejas Saavedra şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alejandro Zendejas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PitZGroup yapmaktadır. Alejandro Zendejas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF América futbol takımında oynamaktadır. CF América takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alejandro Zendejas'nin CF América ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alejandro Zendejas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/alexzendejas8

http://www.instagram.com/azensaa_/

Haberin Devamı

Alejandro Zendejas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alejandro Zendejas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alejandro Zendejas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alejandro Zendejas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dallas

1 Temmuz 2016 yılında Chivas

1 Temmuz 2017 yılında Zacatepec

30 Haziran 2018 yılında Chivas

1 Temmuz 2020 yılında Necaxa

17 Ocak 2022 yılında América

Alejandro Zendejas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alejandro Zendejas şuan CF América takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alejandro Zendejas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Dallas

Amerika Birleşik Devletleri takımında 17 numaralı formasıyla 26 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U17 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 27 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.