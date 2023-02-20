Aleksander Andresen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksander Andresen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aleksander Andresen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aleksander Andresen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aleksander Andresen 6 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aleksander Andresen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Aleksander Andresen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Aleksander Andresen'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aleksander Andresen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aleksander Andresen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aleksander Andresen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aleksander Andresen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2021 yılında Stabæk Fotball

23 Şubat 2021 yılında Moss FK

2 Ağustos 2021 yılında Stabæk Fotball

Aleksander Andresen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aleksander Andresen şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Aleksander Andresen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Norveç U17 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U16 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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