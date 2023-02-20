Thor Lange kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Thor Lange Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Thor Lange adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Thor Lange Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Thor Lange 4 Ağustos 1993 tarihinde Hillerød şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Danimarka,Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Thor Søndergaard Lange şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Thor Lange Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Thor Lange, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 15 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Thor Lange'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Thor Lange Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Thor Lange isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Thor Lange Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Thor Lange futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Stabæk Fotball

1 Ocak 2014 yılında Strømmen IF

31 Aralık 2014 yılında Stabæk Fotball

31 Mart 2015 yılında Strømmen IF

31 Aralık 2015 yılında Stabæk Fotball

8 Ocak 2016 yılında Strømmen IF

10 Temmuz 2018 yılında Fremad Amager

1 Ağustos 2020 yılında AC Horsens

1 Şubat 2021 yılında Fremad Amager

30 Haziran 2021 yılında AC Horsens

15 Mart 2022 yılında Stabæk Fotball

Thor Lange Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Thor Lange şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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