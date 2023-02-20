Filip Hornburg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Hornburg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Hornburg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Hornburg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Hornburg 26 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Norveç uyrukludur.Gerçek adı da Filip Hornburg Møller-Hansen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Hornburg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Filip Hornburg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Hornburg'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Filip Hornburg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Hornburg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Filip Hornburg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Hornburg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Şubat 2022 yılında Stabæk Fotball

Filip Hornburg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Hornburg şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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