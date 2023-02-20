Sturla Ottesen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sturla Ottesen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sturla Ottesen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sturla Ottesen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sturla Ottesen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sturla Ottesen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sturla Ottesen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sturla Ottesen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sturla Ottesen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sturla Ottesen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sturla Ottesen 25 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sturla Ottesen Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Keypass AS yapmaktadır. Sturla Ottesen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stabæk Fotball futbol takımında oynamaktadır. Stabæk Fotball takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Sturla Ottesen'nin Stabæk Fotball ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sturla Ottesen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sturla Ottesen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Sturla Ottesen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sturla Ottesen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Lyn Oslo II

1 Ocak 2019 yılında Kjelsas IL

5 Ekim 2020 yılında Stabæk Fotball

Sturla Ottesen kimdir

Sturla Ottesen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sturla Ottesen şuan Stabæk Fotball takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Sturla Ottesen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U20 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U18 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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Sturla Ottesen nereli

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